Цены на авиабилеты в России вырастут из–за изменения ставки аэронавигационных сборов

Уже в ближайшее время ожидается рост цен на авиабилеты из-за повышения аэронавигационных сборов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) к Минтрансу РФ.
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