Грудь на миллион — как Саманта Фокс стала самой известной красоткой Великобритании

Она впервые появилась на развороте газеты The Sun в феврале 1983 года. Наутро Саманта проснулась знаменитой, а вскоре появилась в списке самых фотографируемых женщин десятилетия — в одном ряду с Маргарет Тэтчер и принцессой Дианой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии