Есть еще одна тема, тесно связанная с темой триггеров и корон на ОЗ и СЗ. Эта тема сложная и табуированная, поэтому мы ее до сих пор почти не касались.
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