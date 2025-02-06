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Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

Политнавигатор После того, как в Овальном кабинете Белого дома сонного деда сменил дед гиперактивный, США стали бесспорным главным ньюсмейкером на планете.

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Комментарии
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Eduard
Предателям не платят,
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1 д.
Алексей Тан
Этот USAID ... Что Максу, что ТРАМПУ.... САМИМ необходимы... для &quot;великой Америки&quot;... это одно из &quot;механизмов&quot; управлением МИРА и влияния в МИРЕ!.... просто не надо забывать КОМинтерн ( предок USAID).... который, очень, очень много зла, принёс России и Русским... ещё те злобные ШПИОНЫ были, против РОССИИ... ВНУЧЁК жены Молотова... очень хорошо о этом знает ... и почему то евреи... не верещали!...- А ГДЕ СМЕРШ!?. 4 час. И ЭТО как в 1945-ом.... когда все документы и сотрудники разведки... еврее-нацистского руководства Германии, перевезли и переехали в США и поступило на службу... того же ЦРУ и других служб США.... и агентура продолжала служить... НО только, уже ЦРУ США.
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23 час.
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