Шухер на кассе. Почему закрытие USAID важнее сводок с фронта

Алексей Тан

Этот USAID ... Что Максу, что ТРАМПУ.... САМИМ необходимы... для "великой Америки"... это одно из "механизмов" управлением МИРА и влияния в МИРЕ!.... просто не надо забывать КОМинтерн ( предок USAID).... который, очень, очень много зла, принёс России и Русским... ещё те злобные ШПИОНЫ были, против РОССИИ... ВНУЧЁК жены Молотова... очень хорошо о этом знает ... и почему то евреи... не верещали!...- А ГДЕ СМЕРШ!?. 4 час. И ЭТО как в 1945-ом.... когда все документы и сотрудники разведки... еврее-нацистского руководства Германии, перевезли и переехали в США и поступило на службу... того же ЦРУ и других служб США.... и агентура продолжала служить... НО только, уже ЦРУ США.