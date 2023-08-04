БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Паринов
    В России более 30 лет капитализм, поэтому власть, ВВП и госчиновники обслуживают в первую очередь интересы крупного к...Это «Торнадо», де...
  • Владимир Карпов
    Автор почти во всём прав !!! Вот только есть один нюанс ... Автор пишет, что 80 лет назад Германии помогли проснуться...Крах иллюзорного ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Когда перестанут проходить атаки со стороны море наших городов, военных бак и т.д. тогда можно будет сказать что хохл...Украина лишилась ...

Зеленский бросил солдат ВСУ в российском плену

Зеленский бросил солдат ВСУ в российском плену

Война это не только атаки, артобстрелы, ранения и гибель. Война это еще и плен. И вызволение из плена.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Так надо их отправить в трудовую колону и пусть трудятся на инфраструктурных объектах ж.д и т.д под присмотром... Пока решается с ними вопрос...
Ответить
13 час.
Влад Владимиров
Всех их на стройки разрушенного ими же объектов народного хозяйства ЛНР и ДНР... Коль проявили себя там как дауны тупые, то надо и  отвечать за своих властей...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх