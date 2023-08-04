Война это не только атаки, артобстрелы, ранения и гибель. Война это еще и плен. И вызволение из плена.
Зеленский бросил солдат ВСУ в российском плену
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так надо их отправить в трудовую колону и пусть трудятся на инфраструктурных объектах ж.д и т.д под присмотром... Пока решается с ними вопрос...
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13 час.
Влад Владимиров
Всех их на стройки разрушенного ими же объектов народного хозяйства ЛНР и ДНР... Коль проявили себя там как дауны тупые, то надо и отвечать за своих властей...
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13 час.
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