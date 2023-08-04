Зеленский бросил солдат ВСУ в российском плену

Так надо их отправить в трудовую колону и пусть трудятся на инфраструктурных объектах ж.д и т.д под присмотром... Пока решается с ними вопрос...

Влад Владимиров

Всех их на стройки разрушенного ими же объектов народного хозяйства ЛНР и ДНР... Коль проявили себя там как дауны тупые, то надо и отвечать за своих властей...