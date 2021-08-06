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Летные испытания «Сармата» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022 - Шойгу

Летные испытания «Сармата» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022 - Шойгу

Летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году и должны завершиться в 2022, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна начать поступать также в 2022 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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