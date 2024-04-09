Урок для России: Путин помнит, как Запад решил "сербский вопрос"

Войска спецназа хорватской армии маршируют во время военного парада, посвященного 20-й годовщине операции "Буря"© AP Photo / Darko BandicВчера 293 прочитали Елена Пономарева На встрече с Владимиром Путиным в Кремле на прошедшей неделе Эмир Кустурица вспомнил страшную трагедию сербского народа: изгнание усташами (сторонники фашистской ультраправой националистической организации, созданной в 1929 году Анте Павеличем.