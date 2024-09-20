Санакоев: Россия не должна опасаться трудовой миграции из Китая

КНР готов помогать РФ в создании инфраструктуры на Дальнем Востоке Китай готов помогать России создавать на Дальнем Востоке необходимую инфраструктуру, при этом опасаться трудовой миграции из КНР в нашу страну не стоит.
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