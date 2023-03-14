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Припарковали в лесополосе: угнанная из Ленобласти иномарка нашлась в Приморском районе Петербурга

Похищенный автомобиль Volvo разыскивали больше пяти дней. Похищенную во Всеволожском районе 47-го региона иномарку Volvo обнаружили в Приморском районе Северной столицы около 03:00 12 марта.

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