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Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

Станислав Крапивник родился в Луганске. В семилетнем возрасте его семья переехала в США. Там он пошел служить срочную службу, а из вооруженных сил США уволился в 2004 году.

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Комментарии
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ВГ
Виктор Гутман
Станислав Крапивник - ветеран армии США, сегодня - НАШ человек! Усматриваются хорошее знание военного дела и большой  военный опыт, наблюдательный и аналитический ум, способности хорошего штабиста. Автор статьи прав: мнение этого  ветерана заслуживает доверия и применения! Станислав, примите мое уважение за Вашу гражданскую позицию, Ваше интервью, пожелания Вам всего наилучшего!!! Честь имею!
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14 час.
Татьяна Кибишева
👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍
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12 час.
ВМ
Виктор Максименко
Станислав заслуживает уважение к его гражданской позиции, но в нашем случае нам она не подойдёт. Хотя мне лично она близка мне бы тоже хотелось решить проблемы СВО таким способом. 1. Мы не можем в отношении Украины так действовать. В отношении Польши или других западных стран наверно этот американский метод подойдёт Он Применим к тем странам которые веками нас пытались уничтожить и нам безразлично что будет с ними потом. 2. При большем вовлечении западных стран в конфликт от применении ядерного оружия не отвертеться. Их миллиард, а нас 150 млн. И никакая мобилизация нам не поможет. 3. А какую войну выгорали американцы благодаря этой стратегии?
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1 час.

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