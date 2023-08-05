Ветеран армии США рассказал, как бы он проводил СВО. И ведь он прав

ВМ

Виктор Максименко

Станислав заслуживает уважение к его гражданской позиции, но в нашем случае нам она не подойдёт. Хотя мне лично она близка мне бы тоже хотелось решить проблемы СВО таким способом. 1. Мы не можем в отношении Украины так действовать. В отношении Польши или других западных стран наверно этот американский метод подойдёт Он Применим к тем странам которые веками нас пытались уничтожить и нам безразлично что будет с ними потом. 2. При большем вовлечении западных стран в конфликт от применении ядерного оружия не отвертеться. Их миллиард, а нас 150 млн. И никакая мобилизация нам не поможет. 3. А какую войну выгорали американцы благодаря этой стратегии?