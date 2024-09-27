В «Арктике» к 2027 году построят новый цех для ремонта судового электротехнического оборудования

СЕВЕРОДВИНСК, 27 сентября, ФедералПресс. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует построить на площадке Северного производственного объединения «Арктика» в Архангельской области новый цех для ремонта электротехнического оборудования.
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