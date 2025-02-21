Кто способен закончить войну на Украине. Часть 2

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zhanna simonova

Для того чтобы понять что происходит на планете с политикой нужно рассмотреть диаграмму развития разума.Разум имеет волновую природу.Рассмотрим 2 страны-Рассию и Штаты.Рассия в1977г находилась в высшей точке.но с этой даты по 2024г.разум РАссии падал и достиг максимального падения-границы мир- антимир и начинается ее подъем.Что касается США-мах подъем в 1975г.опустилась до границы в 2023г.и продолжает падать- -7 уровней из12 и это не предел.Так что. то что Штаты будут управлять миром сомнительно.