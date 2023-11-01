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Марочко: украинские бойцы чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

Марочко: украинские бойцы чаще бегут со своих позиций на Купянском направлении

Бойцы Вооружены сил Украины стали чаще бежать с позиций на Купянском направлении. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на личные источники.

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