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Капсульный гардероб, как составить с нуля

Капсульный гардероб, как составить с нуля

Современный ритм жизни заставляет нас постоянно бороться с нехваткой времени и пространства. Одной из практичных стратегий, позволяющих оптимизировать гардероб и упростить процесс выбора одежды, является создание капсульного гардероба.

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