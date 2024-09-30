Капсульный гардероб, как составить с нуля

Современный ритм жизни заставляет нас постоянно бороться с нехваткой времени и пространства. Одной из практичных стратегий, позволяющих оптимизировать гардероб и упростить процесс выбора одежды, является создание капсульного гардероба.
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