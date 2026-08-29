Ночной визит в цветочный магазин закончился для новосибирца уголовным делом

Подробности преступления сообщили 29 августа в Макс-канале «Полиция 54». В Октябрьском районе Новосибирска задержали 32-летнего мужчину, который накануне в пять утра посетил цветочный магазин на улице Владимира Высоцкого и заставил молодую продавщицу отдать ему бесплатно букет стоимостью более 4 тысяч рублей.