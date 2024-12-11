Финальные матчи Кубка России по футболу в залах прошли в Шатуре

Турнир проводится уже в 33-й раз, с 1992 года. Футболисты показали мощную и зрелищную игру. В финал вышли четыре команды: московская «Столица», «Зеленоград», тверской «Авангард» и «Динамо» представляющее городской округ Шатура.
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