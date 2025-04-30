Путин признался, что последние три года часто ночует в Кремле

В интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент Владимир Путин рассказал о своей жизни в Кремле, упомянув, что последние три года в основном ночует в своих кремлевских апартаментах.
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