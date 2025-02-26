Политик Топкурулу: Турция является одной из главных мишеней Запада

Турция является одной из главных мишеней Запада, в этой борьбе стране может помочь Россия. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий политик, заместитель председателя турецкой партии Vatan (Родина - прим.
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