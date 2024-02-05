Мэр Смоленска Александр Новиков устроил рейд по Ленинскому району

Реагируя на обращения смолян, Александр Новиков лично проверил работу профильных служб Глава Смоленска Александр Новиков провёл рейд по Ленинскому району - проверку работы профильных структур и подразделений мэр устроил в воскресенье.
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