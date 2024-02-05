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Мэр Смоленска Александр Новиков устроил рейд по Ленинскому району

Мэр Смоленска Александр Новиков устроил рейд по Ленинскому району

Реагируя на обращения смолян, Александр Новиков лично проверил работу профильных служб Глава Смоленска Александр Новиков провёл рейд по Ленинскому району - проверку работы профильных структур и подразделений мэр устроил в воскресенье.

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