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Увековечения памяти Юрия Лужкова добиваются общественники Севастополя

От властей и законодателей Севастополя реализации своих инициатив по увековечению памяти Юрия Михайловича Лужкова ждут общественные организации и жители города.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А что такого сделал мужик в кепке для Севастополя ?
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