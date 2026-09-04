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От уроков к отдыху. Когда школьников ждут осенние каникулы

От уроков к отдыху. Когда школьников ждут осенние каникулы

Школа вправе придерживаться федерального календарного графика либо разработать собственный на его основе Первые каникулы нового учебного года в большинстве российских школ начнутся в конце октября.

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