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Эхо скандала? Серьёзная проверка нагрянула к "брату" Киркорова

Эхо скандала? Серьёзная проверка нагрянула к "брату" Киркорова

Имя звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова прогремело в прошлом году на всю страну дважды. Сначала после внезапного преображения Филиппа Киркорова, а потом в связи с разразившимся скандалом — две именитые певицы и ещё более десятка девушек предъявили врачу претензии по поводу изуродованной внешности.

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