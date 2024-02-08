Эхо скандала? Серьёзная проверка нагрянула к "брату" Киркорова

Имя звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова прогремело в прошлом году на всю страну дважды. Сначала после внезапного преображения Филиппа Киркорова, а потом в связи с разразившимся скандалом — две именитые певицы и ещё более десятка девушек предъявили врачу претензии по поводу изуродованной внешности.