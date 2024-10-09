США ждут выдачи гражданина РФ из Португалии по обвинению в отмывании денег

Арестованный проживавший в Португалии гражданин РФ Алексей Андрюнин будет выдан властям США по обвинению в отмывании денег и мошенничестве с использованием международных криптовалютных операций, 9 октября сообщает пресс-служба министерства юстиции США.
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