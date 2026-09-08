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В Приангарье задержали лже-риелтора, обманувшего местного жителя на 350 тысяч рублей

В Приангарье задержали лже-риелтора, обманувшего местного жителя на 350 тысяч рублей

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в рамках статьи о мошенничестве крупного размера.8 сентября.

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