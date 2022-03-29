Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения вреда здоровью 12-летнему школьнику сверстниками в Вологодской области

В СМИ сообщалось о том, что 12-летний школьник в г. Вологде был госпитализирован после того, как двое одноклассников применили к нему удушающие приемы и нанесли побои.
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