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Люк Дашджр предложил на месяц отменить награду за добычу Bitcoin

Люк Дашджр предложил на месяц отменить награду за добычу Bitcoin

Разработчик Bitcoin и сооснователь майнинг-пула Ocean Люк Дашджр предложил необычный эксперимент: полностью отключить субсидию за добычу новых BTC сроком на 30 дней.

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