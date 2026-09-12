Росстат выявил регионы с самой низкой безработицей в России

Росстат сообщает о самых низких уровнях безработицы в России: 0,8% в Калужской области и 0,9% в Нижегородской области и Хабаровском крае.
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