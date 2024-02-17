Focus-online: беженцы из Украины выкидывают бесплатную еду в мусор на востоке ФРГ

Жители города Гера, находящемся на федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ, возмутились поведением украинских беженцев, некоторых из которых начали выкидывать в мусорные контейнеры еду, выдаваемую в пунктах раздачи бесплатного питания.