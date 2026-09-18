Российские ученые поделятся знаниями с молодежью семи стран

Проект охватит несколько тысяч участников и затронет ключевые научные направления: от биотехнологий и ИИ до экологии и материаловедения Более 60 специалистов из ведущих российских университетов и научных институтов в 2026 году проведут лекции и мастер-классы для молодых людей из Армении, Индии, Китая, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана в рамках инициативы "Ученые будущего", сообщили РИА Новости организаторы.
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