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Владимирские новости

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Прокуратура Коврова взыскала 350 тысяч за нарушение соцконтракта

Прокуратура Коврова взыскала 350 тысяч за нарушение соцконтракта

Житель Коврова получил более 350 тысяч рублей по социальному контракту на открытие автосервиса, но потратил деньги на личные нужды.

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