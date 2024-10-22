Власти ЯНАО поддержат рыбаков печами и саморезами с 2025 года

Власти Ямала усовершенствуют меры поддержки тундровиков. Среди первых помощь получат рыбаки Пуровского района, которым с 2025 года начнут выдавать печи для изб, металлочерепицу и кровельные саморезы, сообщила пресс-служба губернатора округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии