НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Әфганстанда татар теле буенча онлайн-проект эшләтеп җибәрергә планлаштыралар

Әфганстанда татар теле буенча онлайн-проект эшләтеп җибәрергә планлаштыралар

Әфганстандагы Россия эшлекле үзәге, Россия һәм әфган лингвистлары белән берлектә, җирле кабиләләр теленең үзенчәлеген һәм диалектын исәпкә алып, әфган татарлары өчен заманча татар телен өйрәнү буенча онлайн‑проект эшләтеп җибәрергә планлаштыра.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Загрузка комментариев…