Әфганстанда татар теле буенча онлайн-проект эшләтеп җибәрергә планлаштыралар

Әфганстандагы Россия эшлекле үзәге, Россия һәм әфган лингвистлары белән берлектә, җирле кабиләләр теленең үзенчәлеген һәм диалектын исәпкә алып, әфган татарлары өчен заманча татар телен өйрәнү буенча онлайн‑проект эшләтеп җибәрергә планлаштыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Загрузка комментариев…