Красносельский: Молдавия попыталась переложить долг за газ на Приднестровье

Власти Молдавии пытаются переложить свой долг «Газпрому» в размере 709 миллионов долларов на Приднестровье, заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский 2 января, сообщает телеканал «Первый Приднестровский».
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