Пашинян обсудил с госсекретарем США Блинкеным отношения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках звонка госсекретарю Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеным провел обсуждение вопросов, связанных с урегулированием отношений государства и Азербайджана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии