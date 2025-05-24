"Здесь теряешь связь с реальностью": жизнь в северной столице России удивила американка

Приехав на учёбу в Санкт-Петербург, американка Рэйчел Морган столкнулась с культурными различиями. По ее мнению, русская действительность сильно отличается от американской, и порой эти различия настолько существенны, что возникает ощущение отрыва от привычного мира.
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