«Яндекс» запустил API «Яндекс Карт» в Турции

«Яндекс» запустил в Турции возможность встраивать «Яндекс Карты» в сервисы. Речь идет о технологиях для планирования и построения маршрутов, геокодирования и поиска мест, а также об интерактивных картах для интеграции на сайты и в приложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)