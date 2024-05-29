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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Яндекс» запустил API «Яндекс Карт» в Турции

«Яндекс» запустил в Турции возможность встраивать «Яндекс Карты» в сервисы. Речь идет о технологиях для планирования и построения маршрутов, геокодирования и поиска мест, а также об интерактивных картах для интеграции на сайты и в приложения.

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