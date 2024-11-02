Сотрудников ЧОП, работающих в школах, с 2025 года обяжут иметь оружие при ЧС

С 2025 года в силу вступают поправки в ГОСТы, регулирующие работу ЧОПов в школах. Согласно им, охранники должны будут иметь при себе наручники и резиновую дубинку, а иногда – бронежилет и служебное оружие.
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