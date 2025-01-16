НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

163 подписчика

Рыбакина – пятая теннисистка с 2020-го, выигравшая 50 матчей на «Больших шлемах»

Рыбакина – пятая теннисистка с 2020-го, выигравшая 50 матчей на «Больших шлемах»

Она одержала 50-ю победу на турнирах «Большого шлема». Первый матч казахстанка также выиграла в Мельбурне – в 2020 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх