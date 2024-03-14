Легенда бокса Майк Тайсон показал первую тренировку перед боем с Джейком Полом

Легендарный американский боксер Майк Тайсон опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись своей первой тренировки перед боем с блогером и боксером Джейком Полом.
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