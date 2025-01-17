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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давидович-Фокина отыгрался с 0:2 по сетам в двух матчах подряд и впервые вышел во вторую неделю Australian Open

Давидович-Фокина отыгрался с 0:2 по сетам в двух матчах подряд и впервые вышел во вторую неделю Australian Open

В третьем круге Australian Open он победил Якуба Меньшика – 3:6, 4:6, 7:6(7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 3 часа 30 минут.

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