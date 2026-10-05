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«Наша семья — это мой дом»: Матвей Лыков поздравил жену с 12-летием свадьбы редким видео

«Наша семья — это мой дом»: Матвей Лыков поздравил жену с 12-летием свадьбы редким видео

Российский актер Матвей Лыков много лет счастлив в браке с испанской моделью Джессикой Стенерос. 4 октября супруги отметили 12-ю годовщину со дня свадьбы.

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