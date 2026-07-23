«Отныне вы их не увидите»: Шаман сжег свои кожаные штаны в русской печи

Он решил сменить имидж на пороге 35 летЗаслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом Шаман, решил окончательно отказаться от одной из самых узнаваемых деталей своего имиджа — кожаных штанов.
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