Путин, как всегда, в острейшем восходящем тренде, вот удается ему

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 с участием Путина модератором был Сергей Караганов.Он в некотором смысле такой государственник-государственник, чего стоит одна его идея принять государственную идеологию и принудить всех, ориентированных на карьеру, ее соблюдать.
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