Путин в острейшем восходящем тренде, вот как ему это удается?

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 с участием Путина модератором был Сергей Караганов.Он в некотором смысле такой государственник-государственник, чего стоит одна его идея принять государственную идеологию и принудить всех, ориентированных на карьеру, ее соблюдать.