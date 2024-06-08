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Спички - не игрушка

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Путин в острейшем восходящем тренде, вот как ему это удается?

Путин в острейшем восходящем тренде, вот как ему это удается?

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 с участием Путина модератором был Сергей Караганов.Он в некотором смысле такой государственник-государственник, чего стоит одна его идея принять государственную идеологию и принудить всех, ориентированных на карьеру, ее соблюдать.

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