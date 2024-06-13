Российский ядерный арсенал в 2024 году

Анализ и оценка ядерных сил России становится все более сложной задачей, отчасти из-за решения президента Владимира Путина в 2023 году приостановить участие России в новом СНВ, двустороннем американо-российском договоре, который требует от обеих стран обмениваться данными о количестве развернутых ими ядерных сил, стратегических боеголовок и пусковых установок.
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