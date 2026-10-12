Тревожный симптом: на какие заболевания указывают часто мерзнущие ноги

Если ноги даже в теплой обуви и носках постоянно мерзнут, то это может быть симптомом целого ряда заболеваний.
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