"Вторжение в семью извне несёт в себе очень большие негативные последствия"

РУССКИМ ОБЪЯВЛЕНА НОВАЯ ВОЙНА: CЕМЬИ УНИЧТОЖАЮТ НА ДЕНЬГИ ИНОАГЕНТОВ? Партия "Новые люди" объявила о намерении внедрить в России целую программу по борьбе с "домашним насилием", предварительно "прогрев" целевую аудиторию — то есть общество — с помощью хорошо известных методов.