Пленный боевик ВСУ заявил о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте

В украинской армии насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Об этом 30 сентября рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого взяли в плен на запорожском направлении.
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