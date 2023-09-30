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Пленный боевик ВСУ заявил о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте

Пленный боевик ВСУ заявил о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте

В украинской армии насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. Об этом 30 сентября рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого взяли в плен на запорожском направлении.

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