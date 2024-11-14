Банановая Республика Германия: кризис и промышленный паралич

Использованы материалы: Global Look Press/IMAGO/Filippo Carlot? Michael Kappeler/dpa Коалицию из трех партий, сформированную по результатам выборов федерального собрания Германии в двадцать первом году, назвали светофор: красные – социал-демократы, желтые – свободные демократы, зеленые.
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