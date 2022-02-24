Юрист назвала условия отправки водителя на медосвидетельствование

Российское законодательство дает инспекторам ГИБДД право проводить освидетельствование водителей на предмет опьянения на месте или направлять их с этой целью в медицинское учреждение – однако делать это разрешается только при определенных условиях.
Российское законодательство дает инспекторам ГИБДД право проводить освидетельствование водителей на предмет опьянения на месте или направлять их с этой целью в медицинское учреждение – однако делать это разрешается только при определенных условиях.
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