Журнал «Профиль»

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Юрист назвала условия отправки водителя на медосвидетельствование

Юрист назвала условия отправки водителя на медосвидетельствование

Российское законодательство дает инспекторам ГИБДД право проводить освидетельствование водителей на предмет опьянения на месте или направлять их с этой целью в медицинское учреждение – однако делать это разрешается только при определенных условиях.

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